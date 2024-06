Résultat des législatives au Mée-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont retenir les électeurs de la gauche au Mée-sur-Seine ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en rassembler une part. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, au Mée-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet cumulé 43,54% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 12,42% au Mée-sur-Seine pour le tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 25,87% de Manon Aubry (LFI), les 3,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,89% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 41% cette fois.

18:42 - Un vote RN majoritaire au Mée-sur-Seine à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà solide au Mée-sur-Seine entre le score de Jordan Bardella en 2019 (22,95%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,2%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Mée-sur-Seine dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, au Mée-sur-Seine, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 27,2% des suffrages devant Manon Aubry à 25,87% et Raphaël Glucksmann à 12,42%. Dans le détail, 1165 habitants se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi au Mée-sur-Seine L'élection suprême est incontestablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 18,87% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 39,91%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 20,97% et Marine Le Pen avec 18,87%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 37,64% contre 62,36%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 au Mée-sur-Seine ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis au Mée-sur-Seine il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,06% au premier tour, contre 43,54% pour Olivier Faure (Nupes), Le Mée-sur-Seine faisant partie de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 36,87% contre 63,13% pour les vainqueurs. Olivier Faure conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Mée-sur-Seine : ce qu'il faut retenir Dans la ville du Mée-sur-Seine, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 24,67% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,61% de 75 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 475 euros par an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,50% et d'une population immigrée de 23,63% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,49% au Mée-sur-Seine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est le moment de faire un choix au Mée-sur-Seine pour les législatives Au cours des dernières années, les 20 349 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 43,95% des inscrits sur les listes électorales du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), à comparer avec un taux de participation de 42,2% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 37,85% au premier tour et seulement 37,36% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 10 460 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 61,46% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 69,41% au premier tour, soit 7 260 personnes.