Résultat des législatives à Lieusaint : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont désigner les supporters de l'ancienne Nupes à Lieusaint ? L'autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 13,69% à Lieusaint. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 43% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (25,75%), de l'EELV Marie Toussaint (3,69%) et enfin de Léon Deffontaine (2,21%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lieusaint, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 50,47% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,17% pour Yannick Jadot, 1,3% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Lieusaint Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc possible que le RN termine à près de 30% voire plus à Lieusaint ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,41% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Lieusaint aux européennes Le verdict qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 855 votants de Lieusaint ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a enregistré ainsi 27,41% des votes devant Manon Aubry à 25,75% et Raphaël Glucksmann à 13,69%.

14:32 - 36,63% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Lieusaint La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 18,93% contre 24,28% pour Emmanuel Macron et 36,63% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour avec 36,08% contre 63,92%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Lieusaint ? Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection législative. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Lieusaint, récoltant 17,69% des suffrages sur place, contre 50,47% pour Olivier Faure (LFI-PS-PC-EELV). Au deuxième tour, c'est encore Olivier Faure qui remportera le plus de suffrages, avec 66,82% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Lieusaint : législatives et dynamiques démographiques À Lieusaint, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 1106 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,28%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,94%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 848 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,08% et d'une population immigrée de 17,47% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 9,62% à Lieusaint, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - C'est l'heure de voter à Lieusaint : les législatives débutent À Lieusaint, l'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 39,64% au premier tour. Au deuxième tour, 37,52% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,29% dans l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 68,38% au deuxième tour, ce qui représentait 4 841 personnes.