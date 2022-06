Résultat des législatives à Cesson-Sévigné - Election 2022 (35510) [PUBLIE]

12/06/22 22:53

Résultat des législatives 2022 à Cesson-Sévigné

Le résultat des élections législatives 2022 à Cesson-Sévigné est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat de l'élection législative à Cesson-Sévigné est tombé. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes auprès des 13318 citoyens de Cesson-Sévigné de la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, 24 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Laurence Maillart-Méhaignerie a accumulé 50% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. Tristan Lahais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Stéphanie Cadiou (Rassemblement National) la suivent grâce à respectivement 32% et 7% des suffrages. Le taux de participation s'établit à 59% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine (soit 7 872 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cesson-Sévigné Laurence Maillart-Méhaignerie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,41% 49,61% Tristan Lahais Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,51% 32,29% Stéphanie Cadiou Rassemblement National 8,41% 6,92% Jean-Pierre Charote Reconquête ! 4,03% 5,46% Mathilde Lahogue Régionaliste 2,11% 1,97% Marc-Antoine Jambu Droite souverainiste 1,31% 1,27% Victor Marion Ecologistes 1,24% 1,13% Florence Defrance Divers extrême gauche 1,13% 0,70% Maël Egron Régionaliste 0,69% 0,54% Sofia Ben Lahcen Divers 0,15% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Cesson-Sévigné Taux de participation 56,84% 59,11% Taux d'abstention 43,16% 40,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,36% Nombre de votants 55 849 7 872

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cesson-Sévigné sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Que vont décider les supporters de gauche à Cesson-Sévigné ? Les votants de Cesson-Sévigné avaient offert 20,18% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 8,36% et 2,84% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 31,38% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cesson-Sévigné ? À Cesson-Sévigné, Emmanuel Macron remportait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 40,32% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,18%, puis, avec 9,05%, Marine Le Pen et enfin, à 8,36%, Yannick Jadot. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront certainement la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Cesson-Sévigné reste l'abstention L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés de ces législatives à Cesson-Sévigné. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,04% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 82,03% au premier tour, ce qui représentait 10 849 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Cesson-Sévigné en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 17 853 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des législatives, sur les 13 236 inscrits sur les listes électorales à Cesson-Sévigné, 60,52% avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 48,52% au round deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Cesson-Sévigné ? Bonjour et bienvenue sur cette page où vous pourrez suivre ce 1er round des législatives 2022 à Cesson-Sévigné, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés 10 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de premier tour dans les 17 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Cesson-Sévigné : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 17 853 votants de Cesson-Sévigné (35510) seront incités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 40.3% des suffrages au premier tour à Cesson-Sévigné, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 20.2% et 9.1% des votes. Le choix des électeurs de Cesson-Sévigné était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (81.1% des suffrages), abandonnant donc 18.9% des votes à Marine Le Pen. Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?