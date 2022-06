Résultat de la législative à Chambaron sur Morge : 2e tour en direct

En direct

18:52 - Une pôle position à Chambaron sur Morge pour le bloc de gauche pour ces législatives Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Chambaron sur Morge, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette 2e manche des élections législatives. Son postulant a donc une certaine envergure ce 19 juin. Mais ce score est cependant à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,22%, 4,5%, 2,4% et 2,8% en avril. Le bloc de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 26,92% à Chambaron sur Morge pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Chambaron sur Morge ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 39,3% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives. En seconde position, la candidature Rassemblement National glane 23,7% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 20,64% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2022 à Chambaron sur Morge Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux de participation s'élevait à 51,65% des électeurs de Chambaron sur Morge au deuxième tour, en d’autres termes seulement 610 votants avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour.