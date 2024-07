Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-de-Mons (63780) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis deux ans à Saint-Georges-de-Mons Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix glanés au niveau de la France sont un premier indicateur. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Georges-de-Mons, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 41,65% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 51,26% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 72,5% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 19 points à Saint-Georges-de-Mons Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Saint-Georges-de-Mons entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible que le RN arrive vainqueur à Saint-Georges-de-Mons ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Saint-Georges-de-Mons ? Reste dorénavant à savoir si la tendance au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Georges-de-Mons, le RN finissait également à la deuxième place, 16,5% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 51,26% pour Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (72,50%). Christine Pirès Beaune conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Georges-de-Mons Grâce à 41,65% des voix, Christine Pirès Beaune (Front populaire) a pris la tête à Saint-Georges-de-Mons, le 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. En deuxième position, Isabelle Dupré (Rassemblement National) glanait 35,77%. Ensuite, Jean-Paul Lebrec (Majorité présidentielle) glanait 10,82% des électeurs. Christine Pirès Beaune était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme dans son ensemble, avec cette fois 36,2%, devant Isabelle Dupré avec 34,34% et Sarah Chauvin avec 14,13%.

19:21 - Saint-Georges-de-Mons : forte participation aux élections législatives 2024 L'étude des précédentes élections est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette localité. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 29,79% au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Georges-de-Mons, inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 414 inscrits sur les listes électorales à Saint-Georges-de-Mons, 45,4% étaient effectivement restés chez eux, contre une abstention de 48,38% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au second tour à Saint-Georges-de-Mons ? À Saint-Georges-de-Mons, l'un des critères essentiels des législatives est le niveau d'abstention. Dans la commune, 29,79% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,06% au premier tour et 53,68% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 29,17% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 26,26% au premier tour.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Georges-de-Mons façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Georges-de-Mons, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 959 habitants répartis dans 1 156 logements, cette ville présente une densité de 58 hab/km². L'existence de 91 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 14,0% des résidents sont des enfants, et 12,64% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 45,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,36%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 719 € par an. En somme, Saint-Georges-de-Mons incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.