Résultat des législatives 2024 à Combronde (63460) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Combronde à la loupe ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. L'avance s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Combronde, le binôme Front populaire a pour sa part glané 34,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 38,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 64,3% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Combronde L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Combronde Le nombre de votes en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections 2024 au niveau local, comme au niveau national. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Combronde, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 20,24% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 38,94% pour Christine Pirès Beaune (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 64,30%. Christine Pirès Beaune remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour A en croire les projections des instituts de sondages diffusées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient garder entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Isabelle Dupré (Rassemblement National) a engrangé 39,42% des suffrages à Combronde le 30 juin 2024, au soir du 1er round de l'élection législative. Christine Pirès Beaune (Nouveau Front populaire) et Sarah Chauvin (Les Républicains) suivaient avec, dans l'ordre, 34,36% et 15,01% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la cité, puisque c'est Christine Pirès Beaune qui y devançait ses adversaires, avec 36,2% devant Isabelle Dupré avec 34,34% et Sarah Chauvin avec 14,13%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté avec attention à Combronde L'observation des scrutins électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Combronde était de 29,72%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 43,46% des votants de Combronde (63), à comparer avec une abstention de 45,08% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Combronde L'un des facteurs clés de ces élections législatives est à n'en pas douter le niveau de participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Combronde s'élevait à 70,28%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,7% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 77,16% au deuxième tour, ce qui représentait 1 243 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,63% au premier tour et 44,57% au second tour. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Combronde ?

17:29 - Comment la composition démographique de Combronde façonne les résultats électoraux ? À Combronde, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,03% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 47,27% de population active et une densité de population de 120 habitants/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (76,83%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 864 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,8%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,74%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Combronde mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,58% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.