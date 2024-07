Résultat des législatives 2024 à Saint-Bonnet-près-Riom (63200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a réduit le potentiel de gauche à Saint-Bonnet-près-Riom Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés au niveau de l'Hexagone sont encourageants. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Bonnet-près-Riom, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 33,31% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 40,41% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 57,81% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par le RN à Saint-Bonnet-près-Riom La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà avancé de 19 points ici entre 2022 et 2024. De quoi anticiper une installation solide du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Bonnet-près-Riom ? Reste dorénavant à déterminer si la tendance au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Saint-Bonnet-près-Riom offrait en revanche 40,41% pour Christine Pirès Beaune des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 22,17% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Nupes finir gagnant, avec 57,81%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,19%.

20:05 - L'Union de gauche en ballotage favorable à ce stade aux élections législatives à Saint-Bonnet-près-Riom Christine Pirès Beaune (Nouveau Front populaire) a enregistré 33,31% des suffrages à Saint-Bonnet-près-Riom le 30 juin 2024, lors du 1er tour des législatives. Isabelle Dupré (Rassemblement National) et Jean-Paul Lebrec (Ensemble !) suivaient grâce à respectivement 32,45% et 16,4% des votants. C'est aussi Christine Pirès Beaune qui terminait en tête dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme dans son ensemble, avec cette fois 36,2%, devant Isabelle Dupré avec 34,34% et Sarah Chauvin avec 14,13%.

19:21 - Participation à Saint-Bonnet-près-Riom : un sursaut par rapport au scrutin européen L'observation des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Bonnet-près-Riom a été de 18,99%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, sur les 1 765 personnes en âge de voter à Saint-Bonnet-près-Riom, 36,83% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 40,72% lors des élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Bonnet-près-Riom lors du 2e round des législatives ? À Saint-Bonnet-près-Riom, l'un des facteurs principaux des législatives 2024 est sans nul doute le niveau de participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Bonnet-près-Riom était de 81,01%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,07% au premier tour. Au second tour, 53,54% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Bonnet-près-Riom ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 688 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,92% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 87,09% au premier tour, soit 1 470 personnes. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Saint-Bonnet-près-Riom ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Bonnet-près-Riom Quel portrait faire de Saint-Bonnet-près-Riom, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 072 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 141 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 161 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,53%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 30,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 181 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. À Saint-Bonnet-près-Riom, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.