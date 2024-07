Résultat des législatives 2024 à Riom : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Riom : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Riom émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 18 736 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 471 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,16% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 928 résidents étrangers, représentant 4,95% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,79%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 023 €/an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Riom s'inscrit dans l'histoire de la France.