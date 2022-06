20:15 - Qui vont élire les supporters de gauche à Chambaron sur Morge ?

Un des enjeux majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Chambaron sur Morge, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait cumulé 17,22% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,5% et 2,4% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,9% à gauche (en plus des voix de Mélenchon).