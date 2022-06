Résultat des législatives à Chambœuf - Election 2022 (42330) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chambœuf

Le résultat des élections législatives 2022 à Chambœuf est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire

Le résultat du premier round de l'élection législative à Chambœuf est publié. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Chambœuf. Les électeurs de 121 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Loire. Au niveau de la commune, Julien Borowczyk a obtenu 34% des votes. Il est suivi par Jean-Pierre Taite (Les Républicains) et Marie-Paule Olive (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 22% et 18% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 48%, ce qui représente 680 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chambœuf Julien Borowczyk Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,43% 34,45% Jean-Pierre Taite Les Républicains 25,36% 22,32% Grégoire Granger Rassemblement National 20,88% 16,04% Marie-Paule Olive Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,99% 17,85% Maylis Perrot Reconquête ! 4,06% 5,30% Marie-Belle Robinot Droite souverainiste 1,25% 1,67% Catherine Briaut Ecologistes 1,16% 1,12% Yves Petiot Divers extrême gauche 1,07% 0,70% Jacqueline Marcuccilli Divers extrême gauche 0,80% 0,56% Participation au scrutin Circonscription Chambœuf Taux de participation 50,69% 51,64% Taux d'abstention 49,31% 48,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,28% Nombre de votants 56 336 726

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chambœuf sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Pour la Nupes, les 11,69% de Mélenchon à Chambœuf convoités Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives, à Chambœuf comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 11,69% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,18% et 2,71% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 20,58% à Chambœuf pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Chambœuf ? Avec 35,22% des suffrages, au 1er round à Chambœuf, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 21,93%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 11,69% et Éric Zemmour à 7,2%. Les mouvements nationaux des derniers jours boulverseront probablement la situation et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble est tombée tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Chambœuf Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère essentiel de ce scrutin législatif à Chambœuf. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,0% des électeurs de la localité. L'abstention était de 13,64% au premier tour. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact sur les prix des matières premières pourraient détourner l'attention des électeurs de Chambœuf (42330) de leur devoir civique. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Chambœuf en 2017 ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'observation des résultats des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les précédentes élections législatives, 1 345 inscrits sur les listes électorales de Chambœuf avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 56,88%). La participation était de 51,0% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Chambœuf Pour ces nouvelles élections de 2022 à Chambœuf, l'unique bureau de vote (Mairie) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Chambœuf : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Chambœuf (42) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35.2% des votes au premier tour à Chambœuf, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 21.9% et 11.7% des voix. Le choix des votants de Chambœuf était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (64.6% des suffrages), cédant donc à Marine Le Pen 35.4% des voix.