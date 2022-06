Résultat de la législative à Chambourcy : en direct

12/06/22 11:11

Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Chambourcy et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les habitants de Chambourcy placeront-ils en première position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 41,8% des suffrages au premier tour à Chambourcy, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la présidente du RN avaient obtenu 14,3% et 12,0% des votes. Le choix des habitants de Chambourcy était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (75,3% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 24,8% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette agglomération pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée ?