Résultat des législatives à Champdieu - Election 2022 (42600) [PUBLIE]

13/06/22 01:57

Le résultat de la législative 2022 à Champdieu est tombé. Jean-Pierre Taite a collecté 28% des voix. Il précède Julien Borowczyk (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Grégoire Granger (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 26% et 20% des voix. L'issue finale de l'élection législative au niveau de la 6ème circonscription de la Loire résultera du comportement de vote des électeurs des 121 autres communes qui lui sont rattachées. L'abstention s'élève à 49% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale.

Les résultats des législatives 2022 à Champdieu devraient être publiés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 19 heures, heure de fermeture, et on saura rapidement qui des 9 candidats se qualifie au deuxième tour.

Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection présidentielle à Champdieu avec 30,41% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 26,91%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,2% et Éric Zemmour à 8,06%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours boulverseront sans doute ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%.

Dans l'unique bureau de vote de Champdieu, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 14,2% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,77% et 1,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 19,64% à Champdieu pour ce premier tour.

Quel prétendant à l'hémicycle classeront en pole position des résultats des législatives en 2022 les 1 961 votants habitant à Champdieu à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30% des votes au premier tour à Champdieu. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Champdieu grâce à 54% des suffrages, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 46% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?