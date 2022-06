Résultat des législatives à Champtocé-sur-Loire - Election 2022 (49123) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Champtocé-sur-Loire

Le résultat des élections législatives 2022 à Champtocé-sur-Loire est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative 2022 à Champtocé-sur-Loire. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 1307 électeurs inscrits dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire et habitant à Champtocé-sur-Loire. Nicole Dubre Chirat a effectivement collecté 27% des suffrages. Elle ressort devant Tassadit Amghar (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 26% et 22% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 50% (soit 654 non-votants). Les citoyens des 17 autres communes appartenant à la 6ème circonscription du Maine-et-Loire voteront-ils comme ceux de Champtocé-sur-Loire ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champtocé-sur-Loire Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,03% 27,07% Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 26,27% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 22,29% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 10,35% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 3,82% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 2,23% Bruno Ciofi Divers 2,44% 3,34% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 2,71% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 1,91% Participation au scrutin Circonscription Champtocé-sur-Loire Taux de participation 47,78% 49,96% Taux d'abstention 52,22% 50,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54% 2,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,92% Nombre de votants 47 007 653

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champtocé-sur-Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Quel résultat aux législatives de Champtocé-sur-Loire pour la coalition insoumise ? Dans l'unique bureau de vote de Champtocé-sur-Loire, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 16,83% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,09% et 1,17% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 22,09% à Champtocé-sur-Loire pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Champtocé-sur-Loire ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Champtocé-sur-Loire avec 35,99% des suffrages exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 23,74%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,83% et Yannick Jadot à 4,09%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement modifier la situation lors des législatives dans la cité. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Champtocé-sur-Loire reste la participation À Champtocé-sur-Loire, l'un des critères décisifs de ces législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,12% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,66% au premier tour. Le conflit armé russo-ukrainien et ses répercussions sur les tarifs du pétrole et du gaz sont de nature à éloigner les citoyens de Champtocé-sur-Loire des urnes. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Champtocé-sur-Loire au premier tour des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 1 283 inscrits sur les listes électorales à Champtocé-sur-Loire, 55,65% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,62% au dernier round. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Champtocé-sur-Loire ? La ville de Champtocé-sur-Loire ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 9 candidats se présentent pour cette élection législative à Champtocé-sur-Loire soit autant que dans le reste du pays. Les résultats seront publiés dès 20 heures dans ces lignes.

Législatives 2022 à Champtocé-sur-Loire : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35,99% des suffrages au premier tour à Champtocé-sur-Loire, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et celui qui fut le 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,74% et 16,83% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Champtocé-sur-Loire avec 59,67% des voix, abandonnant donc 40,33% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette localité pour avoir la majorité à l'hémicycle ? Comme partout en France, les citoyens de Champtocé-sur-Loire seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.