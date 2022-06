Résultat des législatives à Chantepie - Election 2022 (35135) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chantepie

Le résultat des élections législatives 2022 à Chantepie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat de l'élection législative 2022 à Chantepie est à présent officiel. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de votes auprès des 7462 électeurs de Chantepie votant dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au niveau de la ville, Hind Saoud a collecté 37% des voix. Elle coiffe au poteau Frédéric Mathieu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nadine Desprez (Rassemblement National) qui décrochent 35% et 9% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Chantepie. Les électeurs de 9 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine. La participation atteint 55% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 4 132 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chantepie Frédéric Mathieu Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,27% 35,14% Hind Saoud Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,67% 37,46% Nadine Desprez Rassemblement National 9,56% 9,07% Yannick Le Moing Ecologistes 5,05% 5,21% Jean-Bruno Barguil Divers centre 3,89% 4,65% Laurent Siegward Reconquête ! 2,42% 2,37% Jean-François Monnier Régionaliste 2,11% 1,83% Gwenola Bouriel Ecologistes 1,03% 0,94% Valérie Hamon Divers extrême gauche 1,02% 0,69% Gautier Rouleau Droite souverainiste 0,95% 0,84% Martin Gaumont Divers 0,73% 0,72% Sébastien Girard Régionaliste 0,56% 0,42% Laurent Priet Divers extrême gauche 0,47% 0,40% Khalid Bajjouj Divers 0,29% 0,27% Participation au scrutin Circonscription Chantepie Taux de participation 53,53% 55,37% Taux d'abstention 46,47% 44,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,51% Nombre de votants 50 042 4 132

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chantepie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:54 - Du côté de la gauche, les 26,48% de Mélenchon à Chantepie font saliver Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était bornée à Chantepie. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,49% et 3,27% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 37,24% à Chantepie pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Chantepie, des sondages tout aussi valables ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces indications des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Chantepie au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or à Chantepie, Emmanuel Macron figurait en pôle position de la dernière élection avec 35,49% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,48%. On trouvait plus loin, avec 11,54%, Marine Le Pen et enfin, à 7,49%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Chantepie ? L'un des facteurs importants de ces élections législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention à Chantepie. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français pourraient potentiellement faire le jeu de l'abstention à Chantepie (35135). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 21,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,29% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Chantepie ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 57,69% au premier tour dans la commune à Chantepie, à comparer avec un taux de participation de 49,03% au deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les électeurs de Chantepie ont jusqu'à 18 heures pour voter Si jamais vous hésitez encore sur les 14 impétrants au 1er tour dans la circonscription de Chantepie, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Chantepie : les enjeux