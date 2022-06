Résultat des législatives à Chapareillan - Election 2022 (38530) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Chapareillan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Chapareillan a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première position chez les 2318 citoyens votant dans la 5ème circonscription de l'Isère habitant à Chapareillan. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de l'Isère, 64 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Jérémie Iordanoff a obtenu 33% des voix. Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Santana (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 27% et 20% des votes. La participation s'élève à 55% des habitants figurant dans les listes électorales dans la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chapareillan Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 33,17% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 27,24% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 20,11% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 3,61% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 6,65% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,96% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,32% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,52% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 1,04% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,88% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,48% Participation au scrutin Circonscription Chapareillan Taux de participation 51,92% 54,66% Taux d'abstention 48,08% 45,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,16% Nombre de votants 55 054 1 267

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chapareillan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:49 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Chapareillan ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Chapareillan, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait cumulé 21,09% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 8,95% et 1,29% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 31,33% pour la Nupes pour ces législatives à Chapareillan. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Chapareillan ? Le président-candidat avait obtenu 24,92% des voix à Chapareillan, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national enregistrait 22,22% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,09% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières semaines chambouleront probablement cette donne lors des législatives à Chapareillan au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Chapareillan ? L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives 2022 à Chapareillan. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 21,59% des électeurs inscrits dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,76% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les tarifs du gaz et de l'essence pourraient entre autres détourner les habitants de Chapareillan (38530) des isoloirs. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Chapareillan aux législatives ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau national en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,66% au premier tour dans la commune à Chapareillan, à comparer avec une abstention de 46,49% au second round. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Chapareillan pour ces législatives L'élection se déroule depuis ce matin à Chapareillan et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Chapareillan (38) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 24,92% des votes au premier tour à Chapareillan. L'actuel président avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,22% et 21,09% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Chapareillan avec 59,26% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 40,74% des suffrages.