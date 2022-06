Résultat de la législative à Charly : 2e tour en direct

17:21 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Charly ?

Lors du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Charly ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 32,78% des voix. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 31,06% et 15,79% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés.