Résultat de la législative à Charly : en direct

19:24 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Charly ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,63% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Charly il y a deux mois. Les reports des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,33% et 2,23% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 7,56% du côté de la gauche (et donc 20,19% en comptant le score de Mélenchon).