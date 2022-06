En direct

19:02 - Quel résultat aux législatives de Chartres-de-Bretagne pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 22,21% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Chartres-de-Bretagne le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,71% et 2,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 33,58% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les études sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Chartres-de-Bretagne ? L'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Chartres-de-Bretagne. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La dernière présidentielle, à Chartres-de-Bretagne cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 36,23% des suffrages. En seconde position, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,21%, puis Marine Le Pen à 14,18% et Yannick Jadot à 8,71%. Emmanuel Macron atteignait en revanche près de 28% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - À Chartres-de-Bretagne, l'enjeu majeur de ces législatives 2022 demeure l'abstention L'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation à Chartres-de-Bretagne. La hausse des prix des carburants qui plombe le budget des Français pourrait potentiellement faire le jeu de l'abstention à Chartres-de-Bretagne. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 005 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,23% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 22,16% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Chartres-de-Bretagne à l'occasion des législatives 2022 ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Au moment des dernières législatives, 53,92% des personnes en capacité de participer à une élection à Chartres-de-Bretagne avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 42,98% au second round. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.