Résultat de la législative à Châteaurenard : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Châteaurenard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Châteaurenard ? À Châteaurenard, Marine Le Pen terminait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,21%. Suivaient, avec 16,84%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,67%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront probablement modifier ce décor lors des législatives dans la ville au 1er tour. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives à Châteaurenard Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Châteaurenard, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,93% au sein de l'agglomération. La participation était de 80,08% au premier tour, soit 8 848 personnes. Les incertitudes liées à une résurgence du coronavirus seraient capables de faire baisser la participation à Châteaurenard. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Châteaurenard ? L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 44,87% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Châteaurenard. Le taux d'abstention était de 44,45% au second tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Châteaurenard C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Châteaurenard, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 12 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 11049 électeurs de Châteaurenard ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 12 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Châteaurenard comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Bernard Reynès Les Républicains Anne Testut Divers extrême gauche Tanguy Vernay Divers Simone Charin Droite souverainiste Michèle Jung Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Laurence Anzalone Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadia Oukkal Divers centre Nicolas Lapeyre Ecologistes Sandrine Klein Ecologistes Mounia Banderier-Zahir Divers gauche Romain Baubry Rassemblement National Audrey Marchand Reconquête !

Législatives 2022 à Châteaurenard : les enjeux

Comme partout en France, les 16 259 habitants de Châteaurenard (13160) seront invités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 34% des suffrages au premier tour à Châteaurenard, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 21% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Châteaurenard avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 57% des voix, cédant donc 43% des votes à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.