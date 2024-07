Résultat des législatives 2024 à Lambesc : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Lambesc : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans la ville de Lambesc, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,27%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (62,04%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,09%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 764 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,13%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,36%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,73%), témoigne d'une population instruite à Lambesc, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.