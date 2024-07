Résultat des législatives 2024 à Vernègues (13116) – 2e tour [PUBLIE]

L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La question est de retour avec plus de force encore pour ce second tour. Une première réponse : l'attelage a rassemblé 28,06% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,5% des votes à Vernègues. Un score en baisse en comparaison des 22,62% de la Nupes au premier tour en 2022.

A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très analysé. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il est donc permis de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

La fraction d'électeurs du RN sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Vernègues, comme en 2022 ? Le Rassemblement national arrivait déjà en première position à Vernègues lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Romain Baubry qui arrivait en tête au premier tour avec 30,30%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,13%.

À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? À Vernègues, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 70,48%, plus important que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 1 608 personnes aptes à voter à Vernègues avaient en effet pris part au scrutin (soit 56,34%), contre une participation de 49,11% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 h.

L'une des clés de ces législatives 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Vernègues a enregistré une participation de 70,48%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,66% au premier tour et 42,47% au second tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 78,04% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,86% au deuxième tour, ce qui représentait 1 238 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient capables d'impacter les décisions que prendront les habitants de Vernègues.

17:29 - Les enjeux locaux de Vernègues : tour d'horizon démographique

Quel portrait faire de Vernègues, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 123 habitants répartis dans 846 logements, cette ville présente une densité de 107 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 162 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 052 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 2,81% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 27,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 8,82%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2655,65 euros/mois. À Vernègues, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.