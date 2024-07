Résultat des législatives 2024 à Lamanon (13113) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Quel résultat pour à gauche à la fin de ces législatives 2024 ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,04% des suffrages à Lamanon. Une progression en comparaison des 16,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 23 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Lamanon Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 23 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le résultat obtenu par le RN sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de ces élections des députés 2024 localement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Lamanon ? Lors des dernières législatives, le RN parvenait également en première position à Lamanon. Dans la commune, c'est Romain Baubry qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,87%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,14%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,86%.

20:05 - Romain Baubry (Rassemblement National) déjà devant avec 52,99% à Lamanon aux législatives Lors du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Lamanon ont préféré Romain Baubry (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 52,99% des suffrages. Wassila Aïdarous (Nouveau Front populaire) et Stephane Hermellin (Les Républicains) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 18,04% et 13,83% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône, Romain Baubry accumulant cette fois 49,48%, devant Wassila Aïdarous avec 20,21% et Solange Ponchon avec 16,1%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Lamanon ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des élections précédentes ? À Lamanon, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 25,51%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 719 personnes en âge de voter à Lamanon, 39,5% avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 42,45% pour les européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Lamanon, la participation a atteint 74,49% lors du 1er round des législatives 2024 L'un des facteurs essentiels de ces élections législatives est indiscutablement le niveau de participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Lamanon était de 74,49%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,98% au premier tour et 50,12% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,79% dans la ville, contre une participation de 81,25% au premier tour, soit 1 352 personnes. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Lamanon ?

17:29 - Élections à Lamanon : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population de Lamanon exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 17,71% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,76% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2625,91 euros par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 868 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,14%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lamanon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,94% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.