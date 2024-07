Résultat des législatives 2024 à Paradou (13520) – 2e tour [PUBLIE]

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Paradou, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,13% des votes dans la localité. Un chiffre en progression en comparaison des 16,65% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le Rassemblement national a vivement progressé à Paradou

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des législatives 2024 sera très scruté. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN soit vainqueur à Paradou ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.