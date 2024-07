Résultat des législatives 2024 à Saint-Rémy-de-Provence : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Saint-Rémy-de-Provence aux élections législatives

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Rémy-de-Provence contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 109 habitants/km² et un taux de chômage de 9,41%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 45 785 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 140 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,56%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,12%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,64%, comme à Saint-Rémy-de-Provence, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.