Résultat de la législative à Châtillon-sur-Loire : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Châtillon-sur-Loire sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Châtillon-sur-Loire. En direct 17:22 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Châtillon-sur-Loire ? La candidature Rassemblement National a amassé 32,68% des suffrages dimanche 12 juin à l'occasion du premier round des élections législatives. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent 26,04% et 17,7% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Châtillon-sur-Loire à l'occasion des législatives 2022 ? L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,0% au sein de la ville. La participation était de 73,4% au premier tour, soit 1741 personnes. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 48,88% des inscrits sur les listes électorales de Châtillon-sur-Loire avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Nouveau tour des élections à Châtillon-sur-Loire ce dimanche ! Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Châtillon-sur-Loire ce 19 juin, pour le 2e round de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures réduit. Et les 2372 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 3 bureaux de vote et décider qui sera élu à l'issue de cette seconde manche.

Résultats des législatives 2022 à Châtillon-sur-Loire - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Châtillon-sur-Loire aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Carine Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathilde Paris Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Châtillon-sur-Loire - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Châtillon-sur-Loire

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Châtillon-sur-Loire Mathilde Paris (Ballotage) Rassemblement National 30,82% 32,68% Carine Barbier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,92% 17,70% Kévin Merlot Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,21% 26,04% Claude de Ganay Les Républicains 12,69% 11,91% Jean-Luc Riglet Divers droite 9,27% 4,34% Isabelle Lamarque Reconquête ! 3,48% 2,89% Philippe Gourret-Guénin Ecologistes 1,64% 2,30% Michel Naulin Divers extrême gauche 1,31% 1,11% Sébastien Cessac Divers 0,64% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Châtillon-sur-Loire Taux de participation 51,16% 51,12% Taux d'abstention 48,84% 48,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,75% Nombre de votants 36 257 1 205

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Châtillon-sur-Loire a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Rassemblement National qui a amassé le plus de suffrages parmi les 2357 électeurs de Châtillon-sur-Loire de la 3ème circonscription du Loiret. Le niveau de l'abstention s'établit à 49% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Châtillon-sur-Loire. Les électeurs de 62 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loiret. Mathilde Paris a collecté 33% des voix. Elle est suivie par Kévin Merlot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carine Barbier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent 26% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Châtillon-sur-Loire : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Châtillon-sur-Loire (45) seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 32,9% des suffrages au premier tour à Châtillon-sur-Loire, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 22,7% et 18,9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Châtillon-sur-Loire gratifiée de 54,2% des suffrages, cédant par conséquent 45,9% des voix à Emmanuel Macron.