Résultat de la législative à Châtillon-sur-Loire : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Châtillon-sur-Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Sur qui vont se transférer les supporters de gauche à Châtillon-sur-Loire ? Les votants de Châtillon-sur-Loire avaient offert 18,89% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle 2022. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,86% et 0,99% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 22,74% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Châtillon-sur-Loire ? Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Châtillon-sur-Loire dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Lors de la dernière élection, à Châtillon-sur-Loire, Marine Le Pen terminait en tête avec 32,89% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,74%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 18,89% et Éric Zemmour à 5,48%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Châtillon-sur-Loire À Châtillon-sur-Loire, l'une des clés de ces législatives 2022 sera indiscutablement l'abstention. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 372 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,0% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 73,4% au premier tour, ce qui représentait 1 741 personnes. La baisse du pouvoir d'achat serait en mesure de détourner l'attention des habitants de Châtillon-sur-Loire (45360) de leur devoir civique. 11:30 - À Châtillon-sur-Loire, l'abstention peut-elle encore monter à l'occasion des législatives ? Au fil des dernières consultations démocratiques, les 3 178 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières législatives, parmi les 2 365 personnes en âge de voter à Châtillon-sur-Loire, 50,15% avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 40,25% au round deux. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Châtillon-sur-Loire Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Châtillon-sur-Loire sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un nombre d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour faire leur choix. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire l'abstention.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Châtillon-sur-Loire comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Philippe Gourret-Guénin Ecologistes Isabelle Lamarque Reconquête ! Kévin Merlot Nouvelle union populaire écologique et sociale Carine Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Luc Riglet Divers droite Sébastien Cessac Divers Claude de Ganay Les Républicains Mathilde Paris Rassemblement National Michel Naulin Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Châtillon-sur-Loire : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Châtillon-sur-Loire (45) seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 32,9% des suffrages au premier tour à Châtillon-sur-Loire, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 22,7% et 18,9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Châtillon-sur-Loire gratifiée de 54,2% des suffrages, cédant par conséquent 45,9% des voix à Emmanuel Macron.