Résultat de la législative à Chauconin-Neufmontiers : 2e tour en direct

19/06/22 12:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Chauconin-Neufmontiers. C'est la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 1661 habitants de Chauconin-Neufmontiers inscrits dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. Valérie Delage a effectivement réuni 32% des voix au niveau de la commune. Elle devance Béatrice Roullaud (Rassemblement National) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 27% et 21% des voix. Reste encore à savoir si les citoyens des 53 autres communes rattachées à la 6ème circonscription de Seine-et-Marne feront les mêmes choix que ceux de Chauconin-Neufmontiers. Le taux de participation s'établit à 48% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 791 votants).