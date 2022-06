Résultat des législatives à Chauconin-Neufmontiers - Election 2022 (77124) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Chauconin-Neufmontiers. Les 1661 citoyens de Chauconin-Neufmontiers votant dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne s'établit à 52%. Les électeurs des 53 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Chauconin-Neufmontiers ? A l'échelle de la ville, Valérie Delage a obtenu 32% des votes. Elle devance Béatrice Roullaud (Rassemblement National) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent 27% et 21% des suffrages.

Quel prétendant à l'hémicycle les 3 449 habitants de Chauconin-Neufmontiers fixeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 27% des suffrages au premier tour à Chauconin-Neufmontiers, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le fondateur du parti La France Insoumise et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 25% et 25% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%).