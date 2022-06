En direct

19:31 - Sur qui vont se transférer les supporters de gauche à Chaumontel ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Chaumontel comme dans toute la France. Cet électorat représentait 18,14% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,93% et 0,61% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 22,68% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Chaumontel ? La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Chaumontel dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Chaumontel, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote de la dernière élection avec 26,72% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 26,37%. On trouvait plus loin, avec 18,14%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,09%, Éric Zemmour.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Chaumontel ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chaumontel ? L'inflation et ses répercussions sur le quotidien des Français sont capables de détourner les citoyens de Chaumontel des urnes. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 592 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 25,43% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,45% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Chaumontel en 2017 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des précédentes élections législatives, sur les 2 697 inscrits sur les listes électorales à Chaumontel, 46,9% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 38,08% pour le second tour.