Résultat des législatives 2024 à Seugy (95270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Seugy, qui va tirer parti du vote du Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait rassembler une part importante des électeurs en France. Dimanche dernier, l'attelage a réuni un peu plus de 28% des voix au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Seugy, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 19,13% des votes dans la commune. Une percée à affiner néanmoins avec les 21,74% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Seugy ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Seugy ce dimanche 7 juillet ? La projection est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a une chance de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Seugy, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,64% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,54% pour Guillaume Vuilletet (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (58,81%). Guillaume Vuilletet conservait donc son avance sur place.

20:05 - Nadejda Remy (Rassemblement National) déjà en avance avec 39,17% à Seugy aux législatives Lors du 1er tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Seugy ont plébiscité Nadejda Remy (Rassemblement National), qui a enregistré 39,17% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Guillaume Vuilletet (Ensemble !) et Ayda Hadizadeh (Front populaire) avec 31,23% et 19,13% des votants. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription du Val-d'Oise, puisque c'est Ayda Hadizadeh qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 33,47% devant Nadejda Remy avec 30,21% et Guillaume Vuilletet avec 25,35%. De quoi imposer peut-être aux électeurs de Seugy un contexte différent pour le second tour dans la commune.

19:21 - Etude comparative de la participation à Seugy aux dernières élections Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? À Seugy, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 26,42%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 41,09% dans la commune de Seugy, contre un taux d'abstention de 41,25% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Seugy, la participation était de 73,58% lors de la 1ère étape des élections législatives Le taux d'abstention constitue indéniablement un critère déterminant du scrutin législatif. Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 26,42%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,44% au premier tour. Au second tour, 46,74% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 21,46% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 17,95% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Seugy.

17:29 - Comment la composition démographique de Seugy façonne les résultats électoraux ? La démographie et le profil socio-économique de Seugy déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,03%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (78,54%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,27%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 425 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,91%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,79% à Seugy, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.