Résultat de la législative à Chauriat : 2e tour en direct

Le potentiel avant ces législatives à Chauriat pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés atteignait 30,02% dans la commune. Soit le cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon a cumulé 32,41% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours dans l'unique bureau de vote de Chauriat. De quoi finir tout de même en pôle position.

15:30 - À Chauriat, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Chauriat. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a amassé 32,41% des voix le 12 juin dernier au soir du premier round des législatives. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 25,84% des suffrages. De son côté, la candidature Rassemblement National décroche 19,27% des voix.