Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Si on tient compte de la progression du RN qui se dégage des dernières élections législatives au niveau national, soit quinze points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le score du Rassemblement national pourrait le faire gagner à Auzat-la-Combelle. Une projection qui semble coller avec les suffrages également conquis par la formation politique dans la zone sur la même période (de 28,1% en 2022 à 42,34% le 30 juin dernier) : un bond de 14 points qui peut toujours grimper.

Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs d'Auzat-la-Combelle ont préféré Benjamin Chalus (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,34% des bulletins de vote. Valérie Goléo (Union de la gauche) et Delphine Lingemann (Ensemble !) suivaient en recevant 26,73% et 16,88% des votants à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme, Benjamin Chalus accumulant cette fois 31,63%, devant Delphine Lingemann avec 27,38% et Valérie Goléo avec 26,63%.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Auzat-la-Combelle

La composition démographique et socio-économique d'Auzat-la-Combelle détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,19% et une densité de population de 165 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1991,93 €/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (12,73%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,6%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Auzat-la-Combelle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,58% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.