Résultat de la législative à Chavenay : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Chavenay

Grâce à 50,22% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Chavenay dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round des élections législatives. Elle a devancé les candidats Union des Démocrates et des Indépendants et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 13,58% et 10,15% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.