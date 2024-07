Résultat des législatives 2024 à la Celle-Saint-Cloud : les premiers chiffres du 2e tour

À la Celle-Saint-Cloud, l'un des critères décisifs des élections législatives est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Les résidents de la Celle-Saint-Cloud ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,33%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 14 194 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,43% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 72,27% au second tour, soit 10 263 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,61% au premier tour et 48,02% au deuxième tour. Les jeunes manifestent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à la Celle-Saint-Cloud ?

17:29 - La Celle-Saint-Cloud : élections législatives et dynamiques démographiques

En pleine campagne électorale législative, La Celle-Saint-Cloud est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 34,46% de cadres supérieurs pour 20 476 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 850 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 121 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 2 070 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 14,56%, La Celle-Saint-Cloud est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 4506,64 €/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à la Celle-Saint-Cloud s'inscrit dans l'histoire française.