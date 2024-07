Résultat des législatives 2024 à Villepreux : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Villepreux ? Villepreux a atteint une participation de 73,74%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 76,39% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,84% au premier tour, c'est-à-dire 6 333 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,6% au premier tour et 50,4% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Villepreux ?

17:29 - Les données démographiques de Villepreux révèlent les tendances électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Villepreux est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 31,75% de cadres pour 11 150 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 632 entreprises, Villepreux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,57%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 889 résidents étrangers, soit 8,05% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,2%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3178,29 euros par mois. À Villepreux, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.