Résultat des législatives à Chavenay - Election 2022 (78450) [PUBLIE]

12/06/22 23:31

Résultat des législatives 2022 à Chavenay

Le résultat des élections législatives 2022 à Chavenay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Yvelines

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Chavenay. Au niveau de la 3ème circonscription des Yvelines, les habitants de Chavenay ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces données ne traduisent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription des Yvelines, 11 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Béatrice Piron a ainsi enregistré 50% des votes au sein de la commune. Elle est suivie par Bertrand Coquard (Union des Démocrates et des Indépendants) et Louise Brody (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 14% et 10% des votes. La participation atteint 63% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription des Yvelines.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chavenay Béatrice Piron Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,73% 50,22% Louise Brody Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,71% 10,15% Bertrand Coquard Union des Démocrates et des Indépendants 14,73% 13,58% Jean-François Cuignet Reconquête ! 10,36% 8,39% Pierre-Yves Pinchaux Rassemblement National 8,93% 8,39% Isabelle Guigard Ecologistes 4,43% 4,64% Lionel Deschamps Ecologistes 1,68% 2,98% Ayse Aslan Droite souverainiste 1,48% 0,77% Olivier Augustin Divers extrême gauche 0,58% 0,11% Caroline Niebel Divers droite 0,37% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Chavenay Taux de participation 54,99% 62,69% Taux d'abstention 45,01% 37,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,11% Nombre de votants 45 878 914

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chavenay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Quel résultat aux législatives de Chavenay pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 9,25% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Chavenay en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,22% et 0,82% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 16,29% à Chavenay pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Chavenay ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Chavenay dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à la dernière présidentielle à Chavenay avec 45,66% des votes exprimés, au premier tour. Valérie Pécresse terminait à la deuxième place à 11,54%, au-dessus de Marine Le Pen à 11,13% et Éric Zemmour à 11,05%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Chavenay ? À Chavenay, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 16,49% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 13,75% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Chavenay ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des dernières législatives, parmi les 1 407 inscrits sur les listes électorales à Chavenay, 46,2% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 36,89% au tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - Des horaires allongés pour ces législatives à Chavenay 10 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Chavenay aujourd'hui, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidats au niveau du reste du pays. Et les 1447 citoyens de la commune auront jusqu'à 20 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier round.

Législatives 2022 à Chavenay : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 45.7% des suffrages au premier tour à Chavenay. L'ex-banquier de chez Rothschild avait devancé Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 11.5% et 11.1% des voix. Le choix des habitants de Chavenay était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (79.0% des voix), abandonnant par conséquent 21.0% des voix à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Chavenay ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.