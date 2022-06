Résultat des législatives à Chazelles-sur-Lyon - Election 2022 (42140) [PUBLIE]

13/06/22 01:57

Résultat des législatives 2022 à Chazelles-sur-Lyon

Le résultat des élections législatives 2022 à Chazelles-sur-Lyon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Chazelles-sur-Lyon. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 51%, ce qui représente 1 929 non-votants. Les électeurs des 121 autres communes appartenant à la 6ème circonscription de la Loire voteront-ils comme ceux de Chazelles-sur-Lyon ? Jean-Pierre Taite a engrangé 25% des votes au sein de la ville. Grégoire Granger (Rassemblement National) et Julien Borowczyk (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent dans l'ordre 23% et 23% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chazelles-sur-Lyon Julien Borowczyk Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,43% 22,71% Jean-Pierre Taite Les Républicains 25,36% 24,69% Grégoire Granger Rassemblement National 20,88% 23,24% Marie-Paule Olive Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,99% 22,11% Maylis Perrot Reconquête ! 4,06% 3,54% Marie-Belle Robinot Droite souverainiste 1,25% 0,91% Catherine Briaut Ecologistes 1,16% 0,91% Yves Petiot Divers extrême gauche 1,07% 0,97% Jacqueline Marcuccilli Divers extrême gauche 0,80% 0,91% Participation au scrutin Circonscription Chazelles-sur-Lyon Taux de participation 50,69% 49,50% Taux d'abstention 49,31% 50,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,37% Nombre de votants 56 336 1 891

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chazelles-sur-Lyon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Quel résultat à Chazelles-sur-Lyon pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Chazelles-sur-Lyon, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait enregistré 16,81% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les transferts des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,94% et 1,54% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 22,29% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Chazelles-sur-Lyon ? Avec 29,08% des votes exprimés, à Chazelles-sur-Lyon, Emmanuel Macron avait gagné la première position au dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 27,74%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,81% et Éric Zemmour à 6,02%. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives à Chazelles-sur-Lyon ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Chazelles-sur-Lyon ? À Chazelles-sur-Lyon, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. La guerre russo-ukrainienne est capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Chazelles-sur-Lyon. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 22,33% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,94% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Le score de la participation lors des législatives 2022, un élément fort à Chazelles-sur-Lyon ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des dernières élections ? Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 3 738 personnes en âge de voter à Chazelles-sur-Lyon, 61,13% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,39% pour le tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Chazelles-sur-Lyon pour ces législatives Les résultats des législatives 2022 à Chazelles-sur-Lyon vont être connus dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra très vite qui des 9 candidats aura son billet pour le 2me tour.

Législatives 2022 à Chazelles-sur-Lyon : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Chazelles-sur-Lyon. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 17% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Chazelles-sur-Lyon avec 56% des voix, abandonnant par conséquent 44% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Chazelles-sur-Lyon (42) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Pour quel candidat pencheront-ils ?