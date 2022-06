Résultat des législatives à Chens-sur-Léman - Election 2022 (74140) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Chens-sur-Léman

Le résultat des élections législatives 2022 à Chens-sur-Léman est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chens-sur-Léman Anne-Cécile Violland (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,06% 33,22% Odile Martin-Cocher (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,86% 25,65% Jessica Terreni Rassemblement National 16,10% 10,67% Sophie Dion Les Républicains 11,67% 8,95% Guillaume Ducrot Divers droite 5,14% 3,27% Céline Vico Reconquête ! 4,78% 7,57% Quentin Duvocelle Ecologistes 4,14% 4,30% Barbara Lemmo Gaud Régionaliste 3,09% 3,27% Michelle Messin Droite souverainiste 1,63% 1,55% Audrey Capelli Ecologistes 1,52% 0,69% Michel Bourel Divers droite 1,41% 0,34% Michelle Bally Divers extrême gauche 0,59% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Chens-sur-Léman Taux de participation 43,89% 40,10% Taux d'abstention 56,11% 59,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,17% Nombre de votants 44 680 587

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Chens-sur-Léman est tombé. Les habitants de Chens-sur-Léman votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie ont opté pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du premier tour des élections législatives. Le taux d'abstention représente 60% des habitants figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Chens-sur-Léman. Les citoyens de 59 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. Anne-Cécile Violland a amassé 33% des votes au sein de la ville. Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jessica Terreni (Rassemblement National) la suivent grâce à 26% et 11% des suffrages.

Législatives 2022 à Chens-sur-Léman : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Chens-sur-Léman (74) seront amenés à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 33,81% des voix au premier tour à Chens-sur-Léman, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui endossa le costume du 3e homme de la dernière élection et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 18,23% et 16,73% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Chens-sur-Léman avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 65,96% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 34,04% des suffrages.