Le résultat des élections législatives 2022 à Cherbourg-en-Cotentin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Manche

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Cherbourg-en-Cotentin est tombé. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les citoyens de la 4ème circonscription de la Manche demeurant à Cherbourg-en-Cotentin. Les électeurs des 42 autres communes composant la 4ème circonscription de la Manche voteront-ils comme ceux de Cherbourg-en-Cotentin ? Dans la ville, Anna Pic a enregistré 35% des voix. Elle arrive devant Sonia Krimi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Eric Fouace (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 29% et 15% des suffrages. Le taux de participation s'établit à 46% des citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cherbourg-en-Cotentin Anna Pic Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,61% 34,85% Sonia Krimi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,14% 29,30% Eric Fouace Rassemblement National 16,95% 14,95% Camille Margueritte Divers droite 11,23% 10,83% Yann Da Cruz-Legeleux Reconquête ! 3,04% 3,03% Nicolas Calluaud Union des Démocrates et des Indépendants 2,20% 2,31% Laure Jean Ecologistes 2,10% 2,27% Marine Dauge Divers droite 1,51% 1,07% Abdelkader Benramdane Divers extrême gauche 1,22% 1,38% Participation au scrutin Circonscription Cherbourg-en-Cotentin Taux de participation 48,00% 45,79% Taux d'abstention 52,00% 54,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,54% Nombre de votants 42 918 25 762

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Cherbourg-en-Cotentin comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 23,04% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,62% et 3,43% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 31,09% à Cherbourg-en-Cotentin pour ce premier tour des élections législatives. Les dynamiques nationales des ultimes semaines se répéteront certainement à Cherbourg-en-Cotentin ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection à Cherbourg-en-Cotentin avec 29,39% des votes, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 23,04%, devançant Marine Le Pen à 20,74% et Éric Zemmour à 4,82%. À Cherbourg-en-Cotentin, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2022. A l'échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,38% des votants de la ville. L'abstention était de 29,87% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple capable de pousser les citoyens de Cherbourg-en-Cotentin (50100) à rester chez eux. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 48,08% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Cherbourg-en-Cotentin, à comparer avec une participation de 33,96% pour le deuxième tour. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

Législatives 2022 à Cherbourg-en-Cotentin : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 81 521 votants de Cherbourg-en-Cotentin seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 29% des votes au premier tour à Cherbourg-en-Cotentin, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 23% et 21% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Cherbourg-en-Cotentin avec 63% des suffrages, abandonnant ainsi 37% des suffrages à Marine Le Pen.