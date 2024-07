Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-Église (50330) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le Front populaire n'a pas bouleversé le score de la gauche à Saint-Pierre-Église

Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,54% des votes à Saint-Pierre-Église. Un score qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (28,94%). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,35% à l'époque.