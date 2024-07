Résultat des législatives 2024 à Quettehou (50630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Quettehou, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,41% des suffrages à Quettehou. Un score plus important de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quettehou fait partie des rares zones où l'extrême droite n'a pas progressé Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points gagnés par le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Quettehou semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté au prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a une chance de s'imposer. Lors des dernières législatives à Quettehou, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 26,42% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 38,39% pour Sonia Krimi (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 66,33%. Sonia Krimi s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Quettehou ce dimanche ? Selon les études communiquées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc centriste maintiendraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Nicolas Conquer (Union de l'extrême droite) a raflé 43,91% des votes à Quettehou le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Yann Lepetit (Ensemble !) et Anna Pic (Nouveau Front populaire) avec respectivement 19,34% et 17,41% des électeurs. C'est en revanche Anna Pic qui arrivait en première place, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 34,23% devant Nicolas Conquer avec 30,01% et Yann Lepetit avec 17,88%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Quettehou : un record par rapport aux européennes ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des dernières élections ? Comme expliqué dans le post précédent, la participation au premier round des élections législatives à Quettehou a été de 65,39%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 465 personnes aptes à voter à Quettehou s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 53,65%). La participation était de 50,21% lors des élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Quettehou, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Quettehou, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement l'ampleur de la participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 34,61%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,56% au premier tour. Au deuxième tour, 54,82% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,91% des électeurs de la ville, contre une abstention de 24,83% au second tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient en effet ramener les électeurs de Quettehou dans les bureaux de vote.

17:29 - Quettehou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Quettehou, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 222 logements pour 1 786 habitants, la densité de la ville est de 97 habitants/km². Ses 89 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 13,65% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 38,13% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 41,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 29,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 808,43 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Quettehou manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.