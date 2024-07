Résultat des législatives 2024 à Saint-Vaast-la-Hougue (50550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Vaast-la-Hougue, qui va raffler les électeurs de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a récolté un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire au premier tour des législatives à Saint-Vaast-la-Hougue. On trouvait un binôme Union de l'extrême droite en pôle position au premier tour, avec 36,63 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Sonia Krimi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Saint-Vaast-la-Hougue ces 2 dernières années L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'on a observé près de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Vaast-la-Hougue semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas avancé dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Vaast-la-Hougue, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Saint-Vaast-la-Hougue, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,79% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 36,36% pour Sonia Krimi (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,41%. Sonia Krimi s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce dimanche à Saint-Vaast-la-Hougue ? Nicolas Conquer (Union de l'extrême droite) a réuni 36,63% des suffrages à Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round des législatives. Yann Lepetit (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Camille Margueritte (Divers droite) suivaient en ramassant respectivement 23,39% et 19,66% des électeurs à l'échelle de la métropole. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la municipalité, puisque c'est Anna Pic qui s'y imposait, avec 34,23% devant Nicolas Conquer avec 30,01% et Yann Lepetit avec 17,88%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Vaast-la-Hougue ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des consultations politiques antérieures. Le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Vaast-la-Hougue était de 31,82%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 48,39% dans la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, contre un taux d'abstention de 52,22% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau national, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au second tour à Saint-Vaast-la-Hougue ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Saint-Vaast-la-Hougue ? 31,82% des électeurs de Saint-Vaast-la-Hougue ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 25,98% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,73% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,54% au premier tour et 51,96% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Vaast-la-Hougue ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Vaast-la-Hougue : un éclairage démographique Quelle influence les électeurs de Saint-Vaast-la-Hougue exercent-ils sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 8,24% des résidents sont des enfants, et 15,88% ont 75 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (44,86%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 824 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,16%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (16,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,09%, comme à Saint-Vaast-la-Hougue, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.