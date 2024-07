Résultat des législatives 2024 à la Hague : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à la Hague a atteint 28,62%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,74% au niveau de la commune, contre une abstention de 20,95% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,44% au premier tour. Au second tour, 47,94% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à la Hague ? Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à la Hague ?

17:29 - Élections législatives à la Hague : un éclairage démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, La Hague regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 223 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 450 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 520 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 43,1% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,67%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 723 euros par an. La Hague manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.