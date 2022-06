Résultat de la législative à Chomérac : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chomérac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chomérac. En direct 17:51 - La Nupes aux abonnés absents à Chomérac la semaine passée Un total de 32,85% des voix pouvait être estimé pour le bloc LFI-PS-EELV-PC avant ces législatives à Chomérac. Soit le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (en tout cas officiellement) dans la circonscription, ces électeurs se sont probablement reportés en partie sur la nuance de gauche il y a une semaine et devraient adopter la même logique ce dimanche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Chomérac ? La candidature Divers gauche a raflé 43,99% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des élections législatives. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent respectivement 21,85% et 14,71% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Chomérac, l'abstention va-t-elle encore monter lors du 2e tour des législatives 2022 ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 49,49% des personnes aptes à participer à une élection à Chomérac avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 37,89% au second round. 10:30 - Le verdict des législatives 2022 à Chomérac sera connu ce dimanche ! Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Chomérac seront normalement donnés pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le résultat devrait arriver dans les heures suivantes pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Chomérac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chomérac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Hervé Saulignac Divers gauche Céline Porquet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Chomérac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chomérac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chomérac Hervé Saulignac (Ballotage) Divers gauche 38,28% 43,99% Céline Porquet (Ballotage) Rassemblement National 23,32% 21,85% Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,12% 14,71% Michel Valla Divers droite 10,34% 11,60% Marie Élisabeth Flach Reconquête ! 3,79% 3,04% Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche 1,78% 1,56% Boris Tzaprenko Ecologistes 1,60% 1,63% Erick Le Loher Droite souverainiste 1,53% 0,78% Pascal Chambonnet Divers extrême gauche 1,13% 0,42% Clara Madeira Régionaliste 1,12% 0,42% Participation au scrutin Circonscription Chomérac Taux de participation 51,06% 55,75% Taux d'abstention 48,94% 44,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,44% Nombre de votants 40 492 1 459

Législatives 2022 à Chomérac : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Chomérac (Ardèche) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 25,80% des suffrages au premier tour à Chomérac, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et le fondateur de "La République En Marche" avaient obtenu 22,97% et 20,34% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en réunissant 50,03% des suffrages face à Marine Le Pen (49,97%).