Résultat de la législative à Civray-de-Touraine : 2e tour en direct

19/06/22 18:57

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Civray-de-Touraine sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Civray-de-Touraine. En direct 18:57 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche à Civray-de-Touraine il y a une semaine Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À Civray-de-Touraine, son postulant avait enregistré 23,81% des suffrages lors du premier tour. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,36%, 4,91%, 1,47% et 2,33% en avril. Ce sont donc 27,07% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Civray-de-Touraine. 15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée à Civray-de-Touraine Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale camouflent des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Civray-de-Touraine. Avec 29,8% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Civray-de-Touraine pour le premier round des législatives dimanche 12 juin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 29,12% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 23,81% des votes. 13:30 - À Civray-de-Touraine, l'abstention va-t-elle encore monter lors du second tour des législatives ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1540 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,04% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 22,34% au premier tour. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 50,84% des personnes en capacité de voter à Civray-de-Touraine avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - On vote à Civray-de-Touraine pour la 2ème manche des élections législatives 2022 Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Civray-de-Touraine et il reste encore du temps pour faire son choix lors de le second tour, puisque l'unique bureau de vote de la cité reste ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés la semaine passée sont toujours candidats pour l'épilogue des législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Civray-de-Touraine - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Civray-de-Touraine aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Daniel Labaronne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle Gobert Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Civray-de-Touraine - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Civray-de-Touraine

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Civray-de-Touraine Daniel Labaronne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,38% 29,12% Christelle Gobert (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,88% 23,81% Christophe Guestault Rassemblement National 21,90% 29,80% Svetlana Nicolaeff Les Républicains 7,77% 7,21% Dominique Daillet Reconquête ! 4,35% 3,27% Christophe Lannoy Ecologistes 3,56% 2,99% Angélique Delahaye Divers droite 2,79% 2,59% Anne Brunet Divers extrême gauche 1,37% 1,22% Participation au scrutin Circonscription Civray-de-Touraine Taux de participation 51,95% 49,16% Taux d'abstention 48,05% 50,84% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,66% Nombre de votants 47 908 758

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Civray-de-Touraine. Le représentant Rassemblement National décroche la première place chez les électeurs votant dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire et demeurant à Civray-de-Touraine. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 58 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Civray-de-Touraine. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire atteint 49% (soit 784 non-votants). Au niveau de la localité, Christophe Guestault a enregistré 30% des votes. Il arrive devant Daniel Labaronne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christelle Gobert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 29% et 24% des voix.

Législatives 2022 à Civray-de-Touraine : les enjeux

Les électeurs de Civray-de-Touraine prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29% des voix au premier tour à Civray-de-Touraine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26% et 18% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages.