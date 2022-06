Résultat de la législative à Civray-de-Touraine : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Civray-de-Touraine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Civray-de-Touraine ? La participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces législatives à Civray-de-Touraine. L'inflation serait de nature à faire le jeu de l'abstention à Civray-de-Touraine. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,04% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 22,34% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Civray-de-Touraine ? L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, lors des législatives, sur les 1 521 personnes en âge de voter à Civray-de-Touraine, 56,05% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 48,78% au deuxième tour. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives à Civray-de-Touraine Au cas où vous avez du mal à vous faire un avis sur les 8 prétendants au premier tour dans la circonscription de Civray-de-Touraine, prenez votre temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Civray-de-Touraine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Civray-de-Touraine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Daniel Labaronne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle Gobert Nouvelle union populaire écologique et sociale Angélique Delahaye Divers droite Christophe Guestault Rassemblement National Dominique Daillet Reconquête ! Anne Brunet Divers extrême gauche Christophe Lannoy Ecologistes Svetlana Nicolaeff Les Républicains

Législatives 2022 à Civray-de-Touraine : les enjeux

Les électeurs de Civray-de-Touraine prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29% des voix au premier tour à Civray-de-Touraine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26% et 18% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages.