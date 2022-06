Résultat de la législative à Claira : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Claira sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Claira. En direct 17:24 - La candidature Rassemblement National en première place pour le 1er tour Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Claira. La candidature Rassemblement National a raflé 41,0% des voix dimanche 12 juin au soir du premier round des législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 20,86% et 18,23% des votes. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quel sera la participation à Claira ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'élevait à 22,86% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,01% au premier tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Dimanche dernier, 53,08% des personnes en capacité de voter à Claira avaient déserté les urnes. 10:30 - Le 2e round des législatives 2022 a lieu à Claira Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Claira vont théoriquement être dévoilés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte assez rapidement qui des candidats qualifiés pourra siéger à l'Assemblée.

Résultats des législatives 2022 à Claira - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Claira aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Anaïs Sabatini Rassemblement National Frédérique Lis Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Claira - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Claira

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Claira Anaïs Sabatini (Ballotage) Rassemblement National 37,62% 41,00% Frédérique Lis (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,49% 20,86% David Berrué Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,28% 18,23% David Bret Les Républicains 8,83% 6,87% Alexandra Raspaud Reconquête ! 5,74% 4,90% Joël Diago Régionaliste 2,79% 2,93% David Gabarda Droite souverainiste 1,62% 2,45% Philippe Goiset Divers extrême gauche 1,32% 1,20% Cyril Blanc Ecologistes 1,30% 1,55% Participation au scrutin Circonscription Claira Taux de participation 46,76% 46,92% Taux d'abstention 53,24% 53,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,47% Nombre de votants 48 465 1 704

Le résultat de la législative 2022 à Claira est dorénavant officiel. C'est la représentante Rassemblement National qui a encaissé le plus de votes parmi les 3632 électeurs de Claira de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales. Le résultat final de la législative au niveau de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales dépendra des choix des électeurs des 53 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux de participation atteint 47% des habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 1 704 votants). Au sein de la ville, Anaïs Sabatini a obtenu 41% des votes. Frédérique Lis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et David Berrué (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 21% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Claira : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 40,34% des suffrages au premier tour à Claira. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,06% et 14,17% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Claira grâce à 63,83% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 36,17% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les électeurs de Claira (66) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?