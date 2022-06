Résultat de la législative à Claye-Souilly : en direct

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. L'étude des dernières élections permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Lors des précédentes élections législatives, 7 963 personnes habilitées à voter à Claye-Souilly avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,73%). La participation était de 41,03% pour le tour deux.

L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022 à Claye-Souilly. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 034 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,51% avaient participé à l'élection. La participation était de 79,95% au premier tour, c'est-à-dire 6 423 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Les dynamiques nationales des derniers jours se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Claye-Souilly au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité est tombée à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Claye-Souilly, Emmanuel Macron figurait en première position de la dernière élection avec 27,36% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 26,09%. Suivaient, avec 20,47%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,97%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%.

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 27% des votes au premier tour à Claye-Souilly, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Claye-Souilly avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 55% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 45% des voix. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Claye-Souilly ( Seine-et-Marne ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France.