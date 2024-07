Résultat des législatives 2024 à Dammartin-en-Goële : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Dammartin-en-Goële : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment les électeurs de Dammartin-en-Goële peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 42% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 14,82% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,81%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2 584 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,24% et d'une population étrangère de 5,86% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Dammartin-en-Goële mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,3% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.