Résultat des législatives 2024 à Lagny-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Lagny-sur-Marne : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les données démographiques et socio-économiques de Lagny-sur-Marne mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,8% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (72,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 6 274 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,53% et d'une population immigrée de 15,38% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Lagny-sur-Marne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,56% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.